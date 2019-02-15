ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Почему важно знать свою кредитную историю и как её можно получить?

Теперь любой гражданин имеет право два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю – информацию о кредитных обязательствах. Ранее это можно было сделать один раз в год.

В кредитной истории отражается когда и в какие банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы обращался гражданин за кредитами и займами, какие суммы брал, своевременно ли осуществлял платежи, являлся ли созаемщиком или поручителем. Эти сведения хранятся в специальных организациях - бюро кредитных историй (БКИ).

Кредитная история изучается кредиторами при обращении к ним за финансовыми услугами, страховыми организациями для оценки финансового положения потенциального страхователя, а работодателями для характеристики соискателя. - Плохая кредитная история может негативно повлиять на их решения, поэтому её важно знать и периодически проверять, - отмечает Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Проверить кредитную историю просто. Для начала надо выяснить в каких именно БКИ хранится информация. Для этого направьте запрос в Центральный каталог кредитных историй через Единый портал госуслуг (в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй") или на сайте Банка России (cbr.ru) в подразделе "Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй". В ответ вам направят адреса и телефоны всех бюро, в которых хранится ваша кредитная история. Затем следует обратиться в БКИ, оставив онлайн-заявку на его сайте или посетив офис. Отчет вам могут прислать на электронную или обычную почту.