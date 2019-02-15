В Твери открылся музей Вооружённых сил России

В столице Верхневолжья начал работу музей Вооруженных сил России, где представлена история российской армии с начала XX века до наших дней. Площадка создана по инициативе военно-исторического клуба «Пост №1» при поддержке Правительства Тверской области. Субсидия из регионального бюджета составила 300 тыс. рублей.

Создание новых объектов показа, в частности развитие малых музеев — в числе актуальных задач отрасли туризма в Тверской области.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление экономики региона. В Тверской области много интересных объектов культурного наследия, музеев, памятников. Гости региона должны знать о наших достопримечательностях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В музее Вооружённых сил можно подержать в руках каждый экспонат, разобрать стрелковое оружие, сделать фотографии с легендарными образцами советской оружейной промышленности. На выставке представлены знаменитые «маузеры», шашки и штыки 1900-х годов, пистолет Макарова, автомат Калашникова, винтовка Мосина, с которой солдаты прошли Первую мировую и Великую Отечественную войну, а также пришедший ей на смену самозарядный карабин Симонова – именно с ним Президентский полк несёт почетный караул у стен Московского Кремля.

Отдельный стенд посвящён обмундированию солдат царской армии и красноармейцев. Представлена военная форма разных родов войск: от пехоты и артиллерии до авиации и ВДВ, а также награды, знаки отличия, личные вещи, фотографии.

Музей, в первую очередь, ориентирован на организованные школьные группы. Площадка будет рекомендована региональным туроператорам для включения в экскурсионные туры.

Посещение экспозиции без экскурсионного сопровождения бесплатное. В настоящее время музей работает в тестовом режиме, открыт по будням с 10:00 до 18:00. Запись на экскурсию — по тел.: 8 (906) 549-69-69. Адрес: Тверь, ул. Новоторжская, 12А (цокольный этаж).

Справочно: В 2018 году на открытие новых объектов туристического показа было выделено 8 млн рублей из областной казны и привлечено более 28 млн рублей частных инвестиций. Гранты получили 23 объекта, в том числе открывшийся 22 января музей фотографии «Искра». Также в январе в Зубцовском районе начал работу музей лягушки.

В 2019 году размер финансовой поддержки по данному направлению в целом составит 9 млн рублей. Претендовать на субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывающие новые объекты турпоказа и туристической инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области