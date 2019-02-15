Тверской конькобежец Даниил Ейбог выступит на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

Представитель Тверской области Даниил Ейбог примет участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, которая состоится в марте текущего года. С 2013 года спортсмен входит в сборную команду России по конькобежному спорту (дисциплина «шорт-трек»).

В Тверской области уделяется большое внимание как развитию массового спорта, так и поддержке спорта высших достижений. По мнению Игоря Рудени, в регионе должна быть налажена система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня, и их наставников.

В 2015 году Даниилу Ейбогу присвоено спортивное звание Мастера спорта России международного класса. За последние четыре года конькобежец стал призёром и победителем многих всероссийских и международных соревнований. В частности, получил бронзовую награду Кубка России и серебро Первенства России в 2015 году, бронзу Первенства мира в эстафете в 2015 и 2016 годах, занял третье место на зимних Всемирных военных играх в Сочи-2017, стал Чемпионом России на дистанции 500 метром и серебряным призёром на дистанции 1500 метров в 2017 году.

Даниил Ейбог - победитель Финала Кубка России 2018 года по сумме многоборья, обладатель первого места на дистанциях 1500 и 500 метров. На Всероссийских соревнованиях среди студентов по конькобежному спорту в 2018 году занял 1 место на дистанции 500 метров и в эстафете на 5000 метров.

Даниил Ейбог начал заниматься конькобежным спортом в возрасте 8 лет в родном городе Оленегорске. В Твери до 2014 года занимался на отделении шорт-трека в тверской «СДЮСШОР по фигурному катанию», затем принят на должность спортсмена-инструктора Школы высшего спортивного мастерства. С января 2019 года проходит спортивную подготовку спортивной школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

Пресс-служба Правительства Тверской области