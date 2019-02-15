Более 33 тысяч тракторов и другой техники зарегистрировано в Тверской области в 2018 году

Гостехнадзор Тверской области подвел итоги работы инспекции в 2018 году. За прошлый год зарегистрировано свыше 33 тысяч тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и другой техники. По этому показателю Тверская область занимает пятое место среди регионов Центрального федерального округа.

Обеспечение безопасной эксплуатации техники, выявление и пресечение использования незарегистрированных машин, а также повышение качества предоставляемых государственных услуг – ключевые задачи в 2019 году, поставленные перед Гостехнадзором Губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В 2018 году на техосмотр в инспекцию представлено более 23 тысяч машин и прицепов, зарегистрированных в Тверской области, что на 134 больше, чем в 2017-м. Увеличилось и количество выданных удостоверений тракториста-машиниста.

Инспекцией проведено 65 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлено и пресечено 64 нарушения правил эксплуатации различной техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области