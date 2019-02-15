Имя Дарьи Шерстневой из Вышнего Волочка включено в почётную книгу «Горячее сердце-2019»

Имя Дарьи Шерстневой из Вышнего Волочка включено в почетную книгу «Горячее сердце-2019». Одноимённая награда присуждена девушке посмертно. В мае 2018 года она ценой своей жизни спасла тонущую младшую сестру.

Ежегодно награда «Горячее сердце» присуждается детям и молодым людям до 23 лет, которые совершили героические поступки, показали пример неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи, мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций. Также в числе лауреатов волонтёры, которые успешно реализовали социально значимые проекты. Истории каждого награждённого публикуются в почётной книге «Горячее сердце», которая в электронном виде размещается на сайте Фонда социально-культурных инициатив.

В этом году лауреатами инициативы стали 140 человек, из них четверо — посмертно. Кроме того, отмечена активная социально значимая работа 5 общественных организаций и объединений.

Ознакомиться с книгой «Горячее сердце-2019» можно по ссылке http://cordis.fondsci.ru/news/opublikovana-pochetnaya-kniga-«goryachee-serdcze-2019».html

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования РФ, МЧС, МВД, Министерства обороны России, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, а также общественных организаций и фондов.

Пресс-служба Правительства Тверской области