Тверская областная картинная галерея представляет цикл лекций о фотографиях из собрания музея

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей региона посетить цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи». Лекции будут сопровождаться экспресс-выставками из фонда художественной фотографии учреждения. Первая встреча состоится 27 февраля в 17:00 в выставочном зале на ул. Дм. Донского, 37, стр. 1 и будет посвящена истории изобретения и развития фотографии.

Фонд художественной фотографии был создан в картинной галерее в 2009 году. Сегодня собрание музея располагает отпечатками таких признанных фотографов, как А.И. Деньер, К.И. Бергомаско, С.Л. Левицкий, И.Г. Дьяговченко, М.П. Дмитриев, М. С. Наппельбаум, П.С. Жуков, А. Д. Гринберг, Е.Я. Элленгорн, дары А. Чежина, И.Лебедева, С.Чабуткина Д. Горячева, С. Щербакова, А. Черногривова и других авторов.

На первой выставке будет представлен «Портрет писателя И.И.Лажечникова», снятый К. Даутендей во второй половине 50-х годов XIX века.

Количество мест для слушателей лекций ограничено. Предварительная запись — по телефону (4822) 39-80-35.

Пресс-служба Правительства Тверской области