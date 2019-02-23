Жители Тверской области могут принять участие в создании военной драмы

Жители Тверской области могут принять участие в создании масштабного народного кинопроекта о героическом подвиге Подольских курсантов. Проект реализует «Благотворительный фонд имени Подольских курсантов».

Подольские курсанты - сводные отряды артиллерийского и пехотного военных училищ города Подольска, оборонявшие вместе с 43-й армией юго-западные подступы к Москве осенью 1941 года. Они приняли на себя основную нагрузку страшного боя на Ильинском рубеже Можайской линии обороны на подступах к Москве, не дав врагу захватить столицу и уничтожив 100 танков и около 5000 гитлеровцев. Для большинства Подольских курсантов этот подвиг стал последним. Всего в боях участвовали 3500 курсантов и командиров, в их числе 18 уроженцев Тверской области. По официальным данным погибло 2500 человек.

Основная цель народного кинопроекта «Ильинский рубеж»- увековечивание памяти Подольских курсантов, вовлечение в работу над киноэпопеей как можно больше неравнодушных людей. Генеральный продюсер фильма - Игорь Угольников (киностудия «Военфильм»), в главный ролях – Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Екатерина Редникова и другие известные актёры.

Производство фильма проводится на добровольные пожертвования. В дальнейшем планируется создание мемориального комплекса Подольским курсантам, установление памятных мемориальных досок в городах и посёлках, откуда были призваны герои.

Необходимую информацию о народном кинопроекте «Ильинский рубеж» можно найти на сайте www.rubezh1941.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области