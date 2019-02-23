В День защитника Отечества в Твери проходит «Народный хоккей»

Сегодня, 23 февраля, в Твери пройдут соревнования по дворовому хоккею. Торжественное открытие турнира «Народный хоккей» состоится в 10.00 на ледовой площадке физкультурно-оздоровительного комплекса им. Султана Ахмерова.

Организаторы соревнований - Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская областная общественная организация «Федерация хоккея Тверской области».

Турнир проводиться в двух дивизионах, в каждом не более 16 команд: «Взрослый» (старше 14 лет) и «Детский» (до 14 лет).

Все победители и призеры получат награды Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, а также призы от партнеров соревнований.





Пресс-служба Правительства Тверской области