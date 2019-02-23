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В День защитника Отечества в Твери проходит «Народный хоккей»
posted by Максим Малахов
on сб, 02/23/2019 - 16:07
Сегодня, 23 февраля, в Твери пройдут соревнования по дворовому хоккею. Торжественное открытие турнира «Народный хоккей» состоится в 10.00 на ледовой площадке физкультурно-оздоровительного комплекса им. Султана Ахмерова.
Организаторы соревнований - Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская областная общественная организация «Федерация хоккея Тверской области».
Турнир проводиться в двух дивизионах, в каждом не более 16 команд: «Взрослый» (старше 14 лет) и «Детский» (до 14 лет).
Все победители и призеры получат награды Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, а также призы от партнеров соревнований.