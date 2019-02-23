В Желтиковом Успенском монастыре в Твери впервые с 1930 года прошло богослужение

23 февраля в Жёлтиковом Успенском мужском монастыре в Твери впервые за почти 100 лет совершено богослужение. Божественную литургию в нижнем ярусе колокольни провел митрополит Тверской и Кашинский Савва.

Жёлтиков монастырь, один из древнейших на тверской земле, был основан в 1394 году. Обитель, расположенная на левом берегу Тьмаки при въезде в Тверь со стороны Старицы, на протяжении многих столетий играла важную роль в защите юго-западных рубежей города от вражеских нападений. Расцвет монастыря, пользовавшегося особым покровительством Петра I, пришёлся на первую четверть XVIII столетия. В начале XX века на его территории находились Успенский собор, Алексеевская церковь с палатами, церковь Антония и Феодосия, братские и настоятельский корпуса, колокольня, въездные ворота, монастырский сад. Часть помещений были взорваны в 1930 году, другие пострадали при отступлении советских войск из Калинина в октябре 1941 года. После войны территория была занята складом ГСМ военной части. Русской православной церкви земли с остатками построек были переданы в 2015 году. Спустя год началось восстановление святыни. В настоящий момент проведены археологические раскопки, подготовлен проект на реставрацию братского корпуса, готовится проектно-сметная документация на реставрацию игуменского корпуса.

Восстановление и возрождение православных святынь - это не только сохранение уникального духовного наследия тверского края, но и увеличение туристического потока в Верхневолжье.

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это может стать одним из ресурсов динамичного развития региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области продолжается воссоздание Спасо-Преображенского собора Твери, за счёт федеральной программы «Культура России» запланирована реставрация Борисоглебского мужского монастыря в Торжке, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору в Торжке, за счёт средств областного бюджета разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви города. На состоявшемся 21 февраля 2019 года совещании с участием заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова и Губернатора Тверской области Игоря Рудени принято решение о восстановлении Казанского монастыря в Вышнем Волочке. Ремонтно-реставрационные работы запланированы и в уникальной четырехъярусной деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте Пеновского района.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 1694 года постройки - самая высокая из подобных деревянных сооружений в мире – долгое время находилась в удручающем состоянии и была закрыта для посещений. Задачу возродить исторический облик памятника деревянного зодчества и привести в порядок прилегающую к нему территорию поставил Губернатор Игорь Руденя после посещения храма. Спустя некоторое время на куполе уникального сооружения был возведен крест, в храме после более чем 100-летнего перерыва были возобновлены богослужения. В 2019 году будет отмечаться 325-летие деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Пресс-служба Правительства Тверской области