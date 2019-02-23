Губернатор Игорь Руденя принял участие в митинге в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в Твери, у стелы «Город воинской славы», состоялся торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Савва, глава администрации Твери Алексей Огоньков, руководители органов власти региона и областного центра, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций, жители Твери.

В память о защитниках Родины Игорь Руденя и участники митинга возложили к стеле «Город воинской славы» цветы. Также состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

«Традиции защиты Родины, гордость её историей, память о выдающихся победах армии и флота России на протяжении веков передаются нашим народом из поколения в поколение», — отметил Игорь Руденя, выступая накануне на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества.

В настоящее время в состав Тверского гарнизона входят около 60 войсковых частей. Особое место среди учреждений гарнизона занимают Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Центральный НИИ Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны РФ, Тверское суворовское военное училище.

21 февраля в Твери рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово состоялась закладка камня на месте строительства нового здания Тверского суворовского военного училища.

Строительство нового комплекса будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса. Планируется, развивать IT-направление, роботехнику, моделирование.Осуществлять строительство будут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди - 1 сентября 2020 года, второй очереди - 1 сентября 2021 года.

Торжества в честь Дня защитника Отечества проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области.

В Твери на нескольких площадках организован показ вооружения, военной и специальной техники. В Парке Победы открыт еще один экспонат музея военной техники под открытым небом – легендарный танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны. В Городском саду пройдёт военно-патриотическая игра «Зарница», участие в которой могут принять все желающие. Будут работать концертно-развлекательные площадки и полевая кухня. Завершится празднование Дня защитника Отечества фейерверком в 20:00 на площади у Обелиска Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области