Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днём защитника Отечества Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям региона.

«Мы искренне гордимся ратными подвигами многих поколений наших предков, которые мужественно сражались за свободу и независимость страны. И сегодня чествуем доблестных наследников патриотических традиций российского воинства. Тех, кто посвятил себя служению Родине, хранит верность Присяге и долгу», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с Днём защитника Отечества главе региона и жителям Верхневолжья также направили Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, депутатов Законодательного Собрания области, руководителей органов местного самоуправления, силовых и военных ведомств, общественных организаций, образовательных учреждений, предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области