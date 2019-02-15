Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области накануне Дня защитника Отечества

22 февраля в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Участие в празднике приняли Губернатор Игорь Руденя, члены Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, руководители подразделений федеральных структур, военнослужащие, ветераны, главы муниципальных образований региона, другие почётные гости.

«День защитника Отечества – праздник, который искренне дорог всем гражданам России. В нашей стране служба Родине и человек на военной службе всегда будут в почете. Традиции защиты Родины, гордость её историей, память о выдающихся победах армии и флота России на протяжении веков передаются нашим народом из поколения в поколение», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды.

Майор полиции Виталий Шевцов и лейтенант полиции Александр Котенков, которые, рискуя жизнью, задержали особо опасного вооружённого преступника, награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Медалями «За спасение погибавших» отмечены жители Твери и Ржева, спасшие людей из горящих зданий. Это сотрудник военкомата города Твери Сергей Георгиевский, помощник начальника караула 3-й пожарно-спасательной части Сергей Зиновьев, работник предприятия «Электромеханика» Алексей Бурменко.

Памятным знаком Губернатора «За доблестную службу в Тверской области» награждены член правления регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Алексей Виноградов, начальник кафедры Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова Андрей Глущенко.

Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручён члену регионального отделения общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Сергею Бойкову, командиру войсковой части 40 963 Ржева Вячеславу Скрипко.

Пресс-служба Правительства Тверской области