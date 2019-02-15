В Правительстве Тверской области обсудили концепцию программы переселения граждан из аварийного жилья

22 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Концепция отраслевой региональной программы предусматривает в 2019-2025 годах расселение в новые дома более чем 4000 человек из 80 тыс. кв. метров жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии.

На эти цели предполагается направить порядка 3 млрд рублей: свыше 2,9 млрд рублей из федерального, около 90 млн рублей из регионального бюджета.

Игорь Руденя поставил задачу обеспечить комплексное освоение территории при строительстве новых домов по программе переселения из аварийного жилья, создание необходимой социальной инфраструктуры. Подрядные организации, которые будут осуществлять строительство, должны иметь успешный опыт реализации подобных проектов и быть налоговыми резидентами Тверской области, подчеркнул глава региона.

Губернатор особо отметил важность использования качественных строительных материалов при возведении домов. Как считает глава региона, при выборе поставщиков предпочтение должно отдаваться местным производителям.

Для обеспечения граждан комфортным и безопасным жильем разрабатывается региональный стандарт проектирования жилых домов с благоустройством общественной территории для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 130 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области