Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга по теме «майского указа» Президента

Тверская область заняла 11-е место в январском медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте «майского» указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В январе тему реализации «майского» указа Владимира Путина в Тверской области СМИ поднимали в связи с блоком экономических задач, которые решает регион в рамках национальных проектов. В частности, губернатор Игорь Руденя на встрече с представителями малого и среднего бизнеса заявил о проектах, направленных на поддержку предпринимательской деятельности.

«В этом году началась реализация национальных проектов, определённых майским Указом Президента России Владимира Путина. Отдельный нацпроект посвящён малому и среднему предпринимательству. Планируем реализовать пять проектов по данному направлению. На гарантированную поддержку бизнеса предполагается направить порядка 3 млрд рублей», – отметил Игорь Руденя.

Также глава региона поставил задачу Фонду развития промышленности Тверской области обеспечить системную поддержку производственному сектору региональной экономики, в том числе повысить уровень участия в федеральных программах.

Напомним, 21 февраля губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами правительства региона о реализации в Тверской области основных положений Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было оглашено накануне. Игорь Руденя отметил, что Послание сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Особое внимание уделено реализации «майского» указа 2018 года и национальных проектов. Одними из самых актуальных для Тверской области глава региона назвал инициативы Президента, направленные на изменение к лучшему демографической ситуации, в том числе, на поддержку семей с детьми, повышение доступности и качества медицинских услуг.

Среди наиболее значимых мер господдержки – введение новых правил выплаты за рождение первого и второго ребенка. Теперь выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на члена семьи, а не полутора, как было раньше. Кроме того, принято решение о погашении 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьей, в которых родился третий и последующий ребенок. Подспорьем для молодых семей станет и окончательное решение проблемы с нехваткой мест в яслях. По поручению Президента, эта задача должна быть выполнена до конца 2021 года.

Также по инициативе Президента существенно улучшились условия программы «Земский доктор». Ее участниками теперь могут стать и специалисты старше 50 лет. При трудоустройстве в сельской местности и малых городах фельдшеры получат подъемные в размере 500 тысяч рублей, врачи – 1 млн рублей. С 2020 года стартует аналогичная программа «Земский учитель». Также получит федеральную поддержку распространенная в ряде регионов, в том числе в Тверской области, практика социального контракта, который предусматривает финансовую помощь гражданам, готовым повысить квалификацию, пройти переобучение и найти работу в соответствии с приобретенными профессиональными навыками.