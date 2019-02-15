Губернатор Игорь Руденя провел совещание по реализации на территории Тверской области Послания Президента Владимира Путина

21 февраля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства региона о реализации в Тверской области основных положений Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было оглашено накануне.

Игорь Руденя отметил, что Послание сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Особое внимание уделено реализации майского Указа 2018 года и национальных проектов.

«Кроме текущей работы перед нами стоят огромные задачи по строительству, ремонту, налаживанию системы управления. Во главе всех этих задач стоит человек. Речь идёт о помощи всем гражданам - от тех, кто только родился до старшего поколения - пенсионеров, ветеранов», - подчеркнул Игорь Руденя.

Одними из самых актуальных для Тверской области глава региона назвал инициативы Президента, направленные на изменение демографической ситуации.

«Поставлена задача - оказывать поддержку по конкретным направлениям - начиная от мест в детских садах и выплат на третьего ребёнка - это всё является комплексом мер по улучшению демографии в нашей стране и в нашем регионе», - сказал Губернатор.

Он также обратил внимание – в регионе уже активно наращиваются объемы работы по этим направлениям. Если раньше планировалось ежегодно вводить в эксплуатацию по одному учреждению образования, то уже сейчас на территории Верхневолжья идет строительство сразу нескольких объектов. Значительные средства выделяются на ремонт региональных и местных дорог, строительство детской областной больницы, модернизацию системы помощи больным по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, по другим направлениям.

«Проект «Бережливая поликлиника», о котором говорил Президент, должен иметь развитие в нашем регионе. Поручаю Министерству здравоохранения и Министерству территориальных образований внести предложения, на каких территориях, в каких учреждениях мы можем реализовать этот проект», - поставил задачу Игорь Руденя.

Губернатор поручил также подготовить конкретные предложения по реализации инициативы главы государства о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.

Говоря об экономическом блоке Послания Президента, глава региона подчеркнул значимость положений о поддержке малого и среднего бизнеса, минимизации административного давления.

«В нашем регионе это направление уже реализуется через поддержку малого и среднего бизнеса по кредитованию и выдаче госгарантий. Понятно, что этого недостаточно, поэтому прошу всех участников совещания внести свои предложения по развитию предпринимательства», - обозначил глава региона.

Наиболее актуальными для сельского хозяйства Тверской области Игорь Руденя назвал реализацию задач по сохранению лидерства в производстве семян льна, увеличению производства молока и мяса.

Особое значение для региона, активно привлекающего на свою территорию туристов, по мнению Губернатора, имеет развитие городской среды.

«Нам очень важно начать этот процесс с нашей столицы - Твери: приведения в порядок улиц, фасадов, основных объектов культуры, мостов, освещения, подсветки основных достопримечательностей. Мы хотим не отставать в этом от Москвы», - сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя поставил перед членами Правительства Тверской области задачу в ближайшее время сформировать и внести на рассмотрение план мероприятий по реализации на территории Тверской области Послания Президента РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области