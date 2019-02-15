Губернатор Игорь Руденя обсудил с президентом корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом развитие Лихославльского завода «Светотехника»

21 февраля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с президентом Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом. Речь шла о дальнейшем развитии Лихославльского завода «Светотехника», который входит в состав корпорации. Сегодня на предприятии, которое является крупнейшим работодателем в районе, был открыт новый литейный комплекс.

«Один из важнейших параметров для Тверской области – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Представители бизнеса являются главными действующими лицами, на которых ориентированы наши действия по поддержке этого направления работы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По словам Георгия Бооса, инвестиции в «Светотехнику» составили более 3,5 млрд рублей.

«Сейчас предприятие работает ритмично, развивается, растет экспорт продукции завода», - сказал президент корпорации «Боос лайтинг групп».

Проект по расширению производства реализован в рамках федеральной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Введение в эксплуатацию нового автоматизированного комплекса литья алюминия под давлением, а также станка плазменной резки позволит существенно увеличить производство энергосберегающих светодиодных осветительных приборов.

Игорь Руденя подчеркнул, что Правительство Тверской области готово рассмотреть возможности приобретения продукции завода, в частности для обеспечения подсветки зданий, культурных и исторических объектов.

«Светотехника» - завод полного производственного цикла, где задействовано более 500 единиц технологического оборудования. Предприятие специализируется на выпуске приборов для освещения улиц, дорог, парков, микрорайонов, объектов ЖКХ, пассажирских вагонов, энергосберегающих светильников с датчиками движения и других видах световых изделий. Продукция завода известна по всей стране, в том числе эксплуатируется в Московском Кремле и Олимпийском парке в Сочи.

Пресс-служба Правительства Тверской области