Тверская область представит семейный маршрут «Средневековая Тверь» в Сербии

Делегация Тверской области принимает участие в 41 Международной туристической выставке «Sаjam Turizma», которая проходит 20-22 февраля в Сербии. Центральное событие выставки — Дни российской духовной культуры, организованные Министерством культуры РФ. В рамках мероприятия Верхневолжье презентует маршрут, разработанный Министерством туризма в честь 700-летия подвига Михаила Тверского, и одноимённый ролик «Средневековая Тверь».

Продвижение региона на российском и международном уровне, по мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, является одной из важных задач в развитии отрасли.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Маршрут «Средневековая Тверь» рассказывает о времени правления Михаила Тверского. Туристам предлагают посетить столицу Верхневолжья, Старицу, Торжок, село Городня. Объекты маршрута рассчитаны на путешественников с детьми. Ранее маршрут был презентован российским федеральным туроператорам, которые дали ему высокую оценку.

В рамках «Sаjam Turizma» проходит выставка православных художественных промыслов и ремёсел. Тверская область представлена работами «Торжокских золотошвей»: это панно «Нило-Столобенская пустынь» и икона с вышитым золотной нитью изображением Нила Столобенского. Также гости могут познакомиться с монастырской продукцией из Нило-Столобенской пустыни и храмового комплекса в Завидово.

«Sаjam Turizma» – крупнейшая профильная выставочная площадка на Балканском полуострове и 5-я по величине в Европе. Традиционно мероприятие собирает порядка 70 тысяч участников из более 50 стран. Выставка ориентирована на профессионалов туристического бизнеса.

Справочно: 2018 год прошёл в Тверской области под знаком 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской. 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в Тверскую область ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского, ковчег был принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор, где прошла божественная литургия.

28 декабря 2018-го в Твери состоялась церемония открытия закладного камня на месте строительства часовни во имя святых Михаила Тверского и Анны Кашинской в сквере им. Н.С. Гумилёва. Закладной камень установлен в память о древнем Михайло-Архангельском монастыре. Именно на этом месте Тверь встречала тело убитого в Орде Михаила Тверского, отдавшего жизнь ради спасения своей земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области