Тверская обл. г. Конаково,
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Уважаемые жители Тверской области!
День защитника Отечества – это праздник, который близок и дорог всем гражданам России. Служение Отчизне всегда пользовалось особым почетом в нашей стране.
Жители тверской земли на протяжении многих веков в числе первых поднимаются на защиту Родины.
Мы храним память о победах, золотыми буквами вписанных в летопись Отечества.
Дружина князя Михаила Ярославича первой на Руси одолела монголо-татарское войско в Бортеневском сражении.
В битве под Калязином полки князя Михаила Скопина-Шуйского одержали важную победу над польско-литовскими оккупантами.
Первым областным центром нашей страны, освобожденным советскими войсками в 1941 году, стал город Калинин.
В 2019 году Тверская область отмечает 75-летие освобождения всей территории нашего региона от немецко-фашистских захватчиков.
Мы гордимся подвигами героев, благодаря которым Тверь и Ржев носят звание города воинской славы, а Белый и Зубцов – города воинской доблести.
И сегодня наши солдаты и офицеры преданно служат Отечеству. Дорогие жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Пусть над нашей землёй всегда будет мирное небо.
Традиционно самые тёплые и искренние поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство.
С праздником!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - важный праздник для каждого гражданина России. В этот день как никогда хочется пожелать всем жителям нашей страны мирного неба над головой, и чтобы солдаты оттачивали свое военное мастерство только на учениях.
День защитника Отечества для всех жителей нашей страны больше, чем просто праздник. Мы помним его с детства. Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за ее великую историю. Это чувство достоинства никогда не будет утрачено!
Искренне желаю всем военнослужащим и жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству.
Депутат Государственной думы РФ С. МАКСИМОВА.
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Дорогие земляки!
23 февраля отмечается большой всенародный праздник - День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности - в адрес участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.
Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу и могущество нашей страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!
С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Д.Е.Щурин,
депутат Законодательного собрания Д.И.Дородных.