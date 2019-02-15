Уважаемые жители Тверской области!

День защитника Отечества – это праздник, который близок и дорог всем гражданам России. Служение Отчизне всегда пользовалось особым почетом в нашей стране.

Жители тверской земли на протяжении многих веков в числе первых поднимаются на защиту Родины.

Мы храним память о победах, золотыми буквами вписанных в летопись Отечества.

Дружина князя Михаила Ярославича первой на Руси одолела монголо-татарское войско в Бортеневском сражении.

В битве под Калязином полки князя Михаила Скопина-Шуйского одержали важную победу над польско-литовскими оккупантами.

Первым областным центром нашей страны, освобожденным советскими войсками в 1941 году, стал город Калинин.

В 2019 году Тверская область отмечает 75-летие освобождения всей территории нашего региона от немецко-фашистских захватчиков.

Мы гордимся подвигами героев, благодаря которым Тверь и Ржев носят звание города воинской славы, а Белый и Зубцов – города воинской доблести.

И сегодня наши солдаты и офицеры преданно служат Отечеству. Дорогие жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Пусть над нашей землёй всегда будет мирное небо.

Традиционно самые тёплые и искренние поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство.

С праздником!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - важный праздник для каждого гражданина России. В этот день как никогда хочется пожелать всем жителям нашей страны мирного неба над головой, и чтобы солдаты оттачивали свое военное мастерство только на учениях.

День защитника Отечества для всех жителей нашей страны больше, чем просто праздник. Мы помним его с детства. Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за ее великую историю. Это чувство достоинства никогда не будет утрачено!

Искренне желаю всем военнослужащим и жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству.

Депутат Государственной думы РФ С. МАКСИМОВА.

***

Дорогие земляки!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник - День защитника Отечества.

Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности - в адрес участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.

Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, приумножить силу и могущество нашей страны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

С уважением глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Д.Е.Щурин,

депутат Законодательного собрания Д.И.Дородных.