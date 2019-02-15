МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТОМ, КАК БУДТО ВСЕ БЫЛО ВЧЕРА...

Тридцатилетие вывода советских войск из Афганистана конаковцы отметили митингом у Конаковского горвоенкомата. По традиции он состоялся у памятника воинам-интернационалистам, установленного во дворе военного комиссариата.

На митинг пришли воины-афганцы и участники контртеррористической операции в Чечне, ветераны боевых действий в локальных конфликтах за пределами нашей страны, родственники ветеранов, школьники и студенты, юнармейцы и представители организаций патриотической направленности.

В митинге с речью выступил глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский. Он сказал о том, что память о прошлом очень важна для поколения нынешнего, что воинский долг, который выполняли воины-интернационалисты в Афганистане, был ими исполнен до конца, и сегодня перед лицом новых угроз в непростой международной обстановке нужно помнить о том, что только патриотизм и верность корням гарантируют устойчивость государства и стабильное будущее для всей страны.

На митинге также выступили заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семёнов, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий Витальевич Крупнов, конаковский экс-военком полковник Иван Никифорович Юрченко. Митинг завершился минутой молчания в память о погибших и возложением венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

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Памятник воинам-интернационалистам перед Конаковским горвоенкоматом в виде башни БМП был установлен по инициативе и непосредственном участии офицера-афганца Игоря Гордиенко как раз при военном комиссаре И.Н.Юрченко. Это произошло в 2000-м году, в канун 21-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В свое время наша газета писала об истории этого памятника, о том, что башня, установленная на постамент, – настоящая, покореженная взрывом в бою и была передана друзьями-артиллеристами одной из воинских частей Московского военного округа.

Из Конаковского района на ту необьявленную войну в разные годы ушли почти 200 призывников.

Имена 12 погибших в Афганистане и Чечне воинов-уроженцев города и района выбиты на мемориальной доске у постамента.