МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Учреждения образования Конаковского района:

сделано немало, требуется еще больше

Модернизация системы образования в Конаковском районе волнует многих жителей - об этом пишут местные СМИ, говорят о школах и детских садах на родительских собраниях, обсуждают в соцсетях. Образование - тема действительно важная. Что модернизируют? Почему? Что это даст ребенку? Зачем это надо? Куда деньги тратятся и сколько их выделяется? Со всеми этими вопросами мы попробуем разобраться в данной статье.

В Конаковском районе одна из самых крупных сетей образовательных учреждений в Тверской области. 78,3 процента бюджета Конаковского района направлено на развитие системы образования. На балансе бюджета содержатся 68 образовательных учреждений (71 здание), из которых 30 школ, 26 детских садов и 12 учреждений дополнительного образования.

Всего с 2013 по 2018 год в развитие инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Конаковского района направлены средства консолидированного бюджета в размере 218 255 565 рублей.



Ежегодно из бюджета Конаковского района направляются немалые средства на поддержание материально-технического состояния образовательных учреждений, большая часть из которых была построена в 60-70-х годах, в период бурного роста города Конаково и Конаковского района. Косметические ремонты, которые каждая школа делает перед новым учебным годом, не устраняют конструктивные недочеты, заложенные во время строительства, бюджетных средств явно недостаточно для стопроцентного возмещения износа материально-технической базы системы образования. Решить проблемы всех школ и детских садов за короткое время невозможно, необходимо и больше времени, и соответствующее финансирование. Ситуацию комментирует глава Конаковского района Олег Лобановский:



- Конструктивной особенностью зданий, в которых располагается большинство образовательных учреждений Конаковского района, является использование при строительстве силикатного кирпича при отсутствии штукатурки, слабый ленточный фундамент или зачастую его отсутствие, плоская мягкая кровля. Средний возраст зданий составляет 40-65 лет. На протяжении многих лет не соблюдались сроки проведения плановых ремонтных работ, поэтому в настоящее время состояние многих бюджетных учреждений таково, что они нуждаются в серьезных капитальных ремонтах. А капитальные вложения в проводимые ремонты покрывают лишь 10 процентов потребности. Чтобы одномоментно привести все образовательные учреждения в нормативное состояние, потребуется порядка миллиарда рублей, при этом придется полностью остановить финансирование еще сорока полномочий, возложенных на администрацию Конаковского района, и потратить почти весь годовой бюджет района на ремонты зданий школ, отказавшись от выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, а это 2334 человека.

Несмотря на планомерную работу администрации Конаковского района по укреплению и модернизации зданий и сооружений, в которых расположены образовательные учреждения, обеспечение безопасности их работы, отсутствие должного финансирования в течение длительного срока, пришедшегося на 80-90 годы, привело к несоответствию нормативным требованиям законодательства с выдачей предписаний надзорных органов. При неисполнении или неполном исполнении предписаний документы передавались в суд.

Комментирует заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района Юлия Боровикова:



- Ежегодно средства бюджета Конаковского района направляются на первоочередные ремонтные работы во исполнение вступивших в законную силу решений судов и срочных ремонтных работ, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей. Администрация Конаковского района вынуждена обращаться за отсрочками исполнения решений судов по финансированию бюджетных учреждений, поскольку невозможно исполнить все решения судов в рамках утвержденного бюджета Конаковского района.

Однако на администрацию Конаковского района Тверской области возложена обязанность по исполнению полномочий в рамках федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и невозможно ставить исполнение одних полномочий в приоритет перед другими.

В период с 2016 по 2018 год вынесено 26 решений суда. В 2017 году из средств муниципального бюджета на исполнение решений судов по ремонту выделено 2 269 471 рублей, в 2018 году направлено 16 040 480 рублей, а в 2019 году предусмотрено 17 201 191 рублей.

В управлении образования Конаковского района сообщили, что в настоящее время наиболее проблемными по техническому состоянию являются три школы: в поселке Изоплит, поселке Радченко и школа №2 в поселке Новозавидовский. Для исполнения предписаний по этим учебным заведениям администрацией района сделана вся необходимая работа: проведено обследование зданий, выполнены проектные работы, проведена госэкспертиза проектов, получена отсрочка исполнения судов. Суммарная стоимость работ по устранению замечаний по данным объектам составляет 144 232 690 рублей, из которых по школе поселка Изоплит -11 373 630 рублей, школе поселка Радченко – 47 380 200 рублей, школе № 2 поселка Новозавидовский - 85 487 860 рублей.

Администрацией Конаковского района принято решение ежегодно увеличивать финансирование ремонтных работ образовательных учреждений. Бюджетные средства направлялись на ремонтные работы с ежегодным увеличением. Для примера: если в 2013 году сумма финансирования, направленная на ремонты образовательных учреждений Конаковского района, составляла 1,5 миллиона рублей, то в 2019 году в бюджете Конаковского района предусмотрено 27 699 957 рублей. Также планируется на эти цели привлечь средства по программам софинансирования и спонсорские средства.

На какие объекты системы образования будут израсходованы эти средства? Комментирует начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова:



- 16 684 525 рублей предусмотрено на проведение ремонтов по программам софинансирования с Тверской областью. В рамках софинансирования предполагается провести работы в 11 учреждениях:

- капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №7 города Конаково;

- капитальный ремонт кабинетов и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения (ликвидация второй смены) в МБОУ СОШ №2 поселка Редкино;

- капитальный ремонт санузла в МБОУ СОШ № 7 города Конаково;

- замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 8 города Конаково;

- комплексное обустройство дворовой территории МБДОУ детский сад № 7 города Конаково;

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в МБОУ ООШ деревни Старое Мелково и школы села Юрьево-Девичье;

- устранение дефектов и усиление наружных стен, усиление фундамента пристройки здания в МБОУ СОШ № 2 поселка Новозавидовский;

- капитальный ремонт в спортзале МБОУ СОШ № 1 поселка Редкино;

- ремонт кровли в МБДОУ детский сад №1 поселка Новозавидовский;

- ремонт кровли в МБДОУ детский сад №2 поселка Новозавидовский.

Общая сумма проведения всех этих работ составит 44 277 400 рублей, из которых денежные средства района - 35 процентов, а по МБДОУ детский сад №1 поселка Новозавидовский участие бюджета Конаковского района составит 50,1 процента.

Также порядка миллиона рублей будет заложено на разработку проектно-сметной документации для проведения следующих видов работ:

- замена систем отопления в МБОУ СОШ села Селихово и МБОУ СОШ деревни Ручьи;

- ремонт вентиляции и отопления в спортзале, ремонт фундаментов, ремонт фасада в МБОУ СОШ поселка Озерки;

- ремонт фундаментов, подвала в МБОУ СОШ №7 города Конаково;

- ремонт спортзала, водоотведение в МБОУ СОШ №1 города Конаково;

- замена окон в переходе, ремонт перехода, капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 3 города Конаково.

На проведение аварийных работ предусмотрено порядка 2,5 миллионов рублей.

Язык цифр показывает, что для укрепления материально- технической базы учреждений образования сделано немало, однако предстоит сделать еще больше. С 2019 года Конаковский район принимает участие в реализации восьми национальных проектов. Что это за проекты и какую роль они сыграют в системе образования района, рассказывает заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина:



- Четыре национальных проекта: здравоохранение, образование, демография и культура объединены в блок «Человеческий капитал». Тверская область участвует в реализации федеральных национальных проектов, а Конаковский район - в реализации региональных проектов Тверской области, обеспечивающих достижение показателей национальных проектов Российской Федерации. В рамках реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» проводятся капитальные ремонты зданий школ на условиях софинансирования. Администрация Конаковского района будет участвовать в конкурсах на проведение ремонтов в школах, требующих значительных финансовых вложений, где готова проектно-сметная документация. Продолжится работа по обследованию зданий и подготовке проектов по их ремонтам. Эти работы также необходимы для участия в конкурсах. Крупные ремонты сегодня возможно осилить только объединив ресурсы федерального центра, области и района. А это участие в программах национальных проектов с жесткими требованиями к условиям участия (основное - это согласованная проектно-сметная документация, которую разрабатывает администрация только за свой счет).

Администрация Конаковского района будет продолжать планомерную работу по укреплению материально-технической базы своих образовательных учреждений, привлекая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства. Работы предстоит много, школы и детские сады будут обновляться.

Пресс-служба администрации Конаковского района