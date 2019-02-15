Экономный комфорт для села

К новой блочной модульной котельной в деревне Ручьи специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» города Конаково на прошлой неделе подключили газ и провели все необходимые пуско-наладочные работы. С 10 часов утра 18 февраля котельная начала работу в тестовом режиме, которая по регламенту должна пройти в течение 72 часов. По истечении этого времени на объекте начнутся режимно-наладочные работы по установке телеметрического оборудования для передачи данных по расходу газа. Население теплом и горячей водой обеспечено в полном объеме. Все идет без сбоев.

Запуск новой котельной - событие для деревни Ручьи Конаковского района действительно знаменательное. Ее здесь ждали. Старая котельная, построенная в 1978 году и рассчитанная на производство и перспективу развития деревни, выдавала столько тепла, сколько Ручьям не требуется, так как производственные помещения отсоединились от тепловых сетей и уменьшилось количество потребителей тепловой энергии. Теплоснабжение получалось избыточно дорогим.

Стоимость проекта 33 миллиона 821 тысяча 514 рублей. Из областного бюджета выделены средства в размере 26 миллионов 320 тысяч 387 рублей. Софинансирование из бюджета Конаковского района составило 7 миллионов 501 тысяча 127 рублей.



Чтобы решить давнюю проблему сверхнормативных затрат на выработку энергии, в Ручьях в рамках реализации Программы модернизации ЖКХ в порядке софинансирования из областного бюджета и бюджета Конаковского района была построена новая блочно-модульная котельная и новые тепловые сети в четырехтрубном исполнении. Мощности новой котельной, КПД которой равен 92 процентам, с лихвой хватит на обслуживание мнококвартирных домов и объектов соцкультбыта всей деревни. Этот коммунальный комфорт к тому же экономичный.

На объекте использовано современное технологическое оборудование. Экономия и на обслуживании: новой котельной не требуются операторы, обслуживающему персоналу остаётся только задавать нужные параметры теплоснабжения. Корпус старой котельной законсервируют и оставят в резерве.

Глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский:



- Приняв полномочия по отоплению и горячему водоснабжению от Ручьевского сельского поселения, мы увидели все убытки от неэффективности работы старой котельной, поэтому однозначно было принято решение строить новую, эффективную и экономичную котельную по программе софинансирования с Тверской областью. Новая котельная имеет экономическую, экологическую и, самое важное, социальную значимость. Жизнь в селе стала намного комфортней, а сами бытовые удобства - оптимальными по себестоимости. Поэтому надеюсь, что жители Ручьевского сельского поселения оценят улучшение качества теплоснабжения и будут стопроцентно и вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Глава Ручьевского поселения Анна Викторовна Земскова:



- Проект долгожданный, будет более экономичной и эффективной работа ресурсоснабжающей организации, котельная имеет большой социальный эффект для населения, так как горячее водоснабжение будет круглогодичным и теплоснабжение - более надежным. Новые тепловые сети - подземные взамен устаревших надземных, что улучшает эстетический вид населенного пункта. Благодарны администрации Конаковского района и главе района Олегу Владимировичу Лобановскому за продвижение этого проекта.

Житель многоквартирного дома № 3 по ул. Гаранина воспитатель детского сада деревни Ручьи Римма Викторовна Шапорова:



- С нетерпением ждали новую котельную, потому как теперь в трехэтажных домах круглогодично будет горячее водоснабжение. До этого приходилось пользоваться электрическими бойлерами, что и дороже, и в ванных комнатах было очень холодно, так как стояки горячей водой не заполнены, а отопление в ванных не предусмотрено. Надеемся, что теперь при понижении температур в начале отопительного сезона в первую очередь начиналось отопление в детском саду и школе, независимо от остальных объектов.