На заседании Бюджетной комиссии Тверской области обсудили развитие в регионе дошкольного образования

21 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области, где обсуждались вопросы финансирования дорожного фонда, отраслей здравоохранения и образования. В частности, речь шла о строительстве в тверском регионе новых детских садов и школ.

В 2019-2021 годах в Верхневолжье планируется строительство более 10 детских садов, что позволит открыть около 1700 новых мест для дошкольников. 20 февраля о доступности детских дошкольных учреждений говорил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

«Президент Владимир Путин сделал особый акцент на поддержке семей с детьми, на обеспечении до конца 2021-го года местами в ясельных группах всех, кому это необходимо», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области на строительство детских учреждений предусмотрено более 325 млн. рублей федеральных и региональных средств.

Начато строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Новые учреждения также планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

На заседании шла речь о строительстве школ в Твери. В настоящее время строится школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность», школа на 1224 места в «Брусилово». Ведётся проектирование школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный», обсуждается строительство ещё одного общеобразовательного учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области