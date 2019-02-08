Казанский монастырь в Вышнем Волочке Тверской области будет отреставрирован

21 февраля в Казанском монастыре в Вышнем Волочке прошло рабочее совещание по вопросам восстановления святыни. Участие в нём приняли заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководство города и района.

«Мы должны определиться с этапами, с организацией работ, чтобы понять необходимое ресурсное обеспечение», — сказал Юрий Борисов.

«Мы являемся обладателями огромного культурного наследия, которое необходимо сохранить. И собрались сегодня, чтобы обсудить организацию реставрации Казанского монастыря исходя из богатой истории вышневолоцкой земли, тверского края, самой обители», — отметил Игорь Руденя.

Казанский монастырь относится к объектам культурного наследия регионального значения. Центральное место в комплексе занимает живописный Казанский собор 1882 года. Также в архитектурный ансамбль входят колокольня с надвратной церковью, церковь Боголюбской Божьей Матери с настоятельским корпусом, корпус странноприимного дома, гостиницы и трапезной, больничный корпус, 6 келейных корпусов и другие постройки.

Казанский монастырь был основан в 1881 году рядом с часовней, где хранилась местночтимая святыня — список с Казанской иконы Богоматери, привезённый в конце XVI века купцами Вышнего Волочка. В конце XIX века комплекс монастыря состоял из 18 двухэтажных и 16 одноэтажных жилых и хозяйственных построек. В начале XX века был построен каменный корпус, включавший трапезную, гостиницу и странноприимный дом.

На рубеже XIX-XX веков Казанская обитель считалась самой крупной из женских монастырей Тверской епархии. Вышневолоцкий монастырь посещали император Александр III с супругой, великие князья, Иоанн Кронштадтский.

После революции 1917 года монастырь была закрыт, на территории разместили воинскую часть. Многие постройки в это время оказались утрачены. Монашеская жизнь в обители стала возрождаться в 1991 году, тогда же начались первые реставрационные работы, построена часовня на месте захоронения блаженных стариц Любушки и схимонахини Марии.

Пресс-служба Правительства Тверской области