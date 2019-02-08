Суворовец Илья Пенкин: «Открытие нового комплекса училища позволит нам более качественно овладевать знаниями и развиваться физически»

«Не только для меня, но и для всех тверских суворовцев строительство нового комплекса училища – грандиозное событие. Это позволит обучающимся более качественно овладевать знаниями и развиваться физически», — считает воспитанник Тверского суворовского военного училища Илья Пенкин. 21 февраля он побывал на торжественной церемонии закладки камня на месте строительства нового комплекса училища в микрорайоне Мигалово Твери.

Почётными гостями церемонии стали выпускник учебного заведения, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

«Строительство нового здания Тверского суворовского училища откроет новую страницу в его истории. Надеюсь, здесь так же успешно будет продолжено воспитание будущих поколений офицерского корпуса», - сказал на церемонии закладки камня Юрий Борисов.

«Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить Министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Как подчеркнул Тимур Иванов, новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям к организации учебного процесса. Особенностью обновлённого Тверского суворовского училища станет развитие IT-направления, роботехники, моделирования. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. Завершение первой очереди строительства намечено на 1 сентября 2020 года, второй очереди – на 1 сентября 2021 года.

Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

В настоящий момент учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы. Решение о строительстве нового комплекса Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Руденя и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Первый набор состоялся в 1943 году — в учреждение приняли мальчиков, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне.

В 1945-м воспитанники учебного заведения прошли строем на Параде Победы в Москве. С тех пор лучшие тверские суворовцы традиционно становятся участниками торжеств на Красной площади 9 мая.

Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.