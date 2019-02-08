В Твери заложили камень на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища

В Твери, рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово, будут построены новые корпуса Тверского суворовского военного училища. 21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялась закладка камня на месте будущего комплекса. Участие в церемонии приняли выпускник Тверского суворовского училища, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

«Сегодня исторический день. Строительство нового здания Тверского суворовского училища откроет новую страницу в его истории. Надеюсь, здесь так же успешно будет продолжено воспитание будущих поколений офицерского корпуса», - подчеркнул на церемонии Юрий Борисов.

«Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить Министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Региональный военно-промышленный комплекс обладает всеми необходимыми для успешного развития ресурсами. Но помимо ВПК Тверская область всегда славилась традициями военно-патриотического воспитания молодёжи. В недалёком будущем обновленное Тверское суворовское военное училище станет площадкой для успешной реализации, в том числе и региональных программ военно-патриотической направленности», - сказал Тимур Иванов.

Строительство нового комплекса будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса, отметил Тимур Иванов. Планируется, развивать IT-направление, роботехнику, моделирование. Эти направления станут «изюминкой» Тверского суворовского училища.

Осуществлять строительство будут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди - 1 сентября 2020 года, второй очереди - 1 сентября 2021 года.

В настоящий момент учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Руденя и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие.

Первый набор состоялся в 1943 году — в учреждение приняли мальчиков, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне.

В 1945-м воспитанники учебного заведения прошли строем на Параде Победы в Москве. С тех пор лучшие тверские суворовцы традиционно становятся участниками торжеств на Красной площади 9 мая.

Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.

В разные годы в Тверском суворовском училище проходили обучение родственники знаменитых героев войны и государственных деятелей: внуки В.И. Чапаева и Маршала Советского Союза С.М. Буденного, И.В. Сталина, Н.С Хрущева, сыновья Героев Советского Союза летчиков Михаила Водопьянова, Николая Гастелло и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области