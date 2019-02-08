В Тверской области упростили подачу заявок на получение кредитов из Фонда содействия предпринимательству

Фонд содействия предпринимательству Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Для подачи заявки на кредитование по линии Фонда представителям малого и среднего бизнеса не потребуется ехать в Тверь, достаточно будет прийти в филиал МФЦ в своём городе или районе.

В настоящее время ведётся обучение сотрудников МФЦ. Они смогут предложить предпринимателям квалифицированную помощь, расскажут о мерах господдержки, которые существуют в регионе, помогут подготовить пакет необходимых документов для получения займа. Приехать в Фонд будет необходимо только один раз — для подписания договора.

В 2019 году на обеспечение льготного кредитования предпринимателей Тверской области через Фонд будет направлено свыше 211 млн рублей, что позволит привлечь в экономику региона около 1,5 млрд рублей.

«В рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» перед нами стоят серьезные задачи. В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов бизнеса практически на 5 тысяч – это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест. Докапитализация Фонда содействия предпринимательству позволит увеличить количество предоставляемых займов и поручительств для среднего и малого бизнеса», – сказал Губернатор Игорь Руденя на встрече с руководством Фонда 11 февраля.

За счет общей капитализации Фонд сможет в 2019 году предоставить поручительства на сумму 550 млн рублей, а также направить 230 млн рублей на предоставление займов не менее чем 140 предпринимателям региона.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства создан в 2008 году. Некоммерческая организация предоставляет микрозаймы малому и среднему бизнесу, а также поручительство при получении кредитов.

В 2017 году на базе Фонда создан Центр поддержки предпринимательства. Подразделение консультирует начинающих предпринимателей и жителей региона, которые хотят открыть своё дело, обеспечивает участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставках, семинарах, форумах, бизнес-миссиях.

В 2018 году предоставлено 138 займов на сумму почти 210 млн рублей, поручительств — на сумму более 356 млн рублей, что обеспечило привлечение кредитных средств в объёме около 910 млн рублей.

Всего за время существования Фонда предоставлено 1190 займов и 755 поручительств на общую сумму свыше 2,9 млрд рублей. Это позволило обеспечить приток кредитного финансирования в малое и среднее предпринимательство Тверской области в объёме более 5,6 млрд рублей.

По уровню гарантийной поддержки бизнеса Фонд на протяжении двух лет находится в тройке лидеров ЦФО, уступая лишь аналогичным организациям в Москве и Московской области. Согласно оценке «Корпорации МСП» Фонд входит в ТОП-10 гарантийных организаций с высоким уровнем финансовой устойчивости.

Справочно: В настоящее время на территории региона функционирует 35 филиалов МФЦ в муниципальных районах и городских округах, а также их структурные подразделения в городских и сельских поселениях.

Для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья на базе отделения АО «Россельхозбанк» по адресу ул. Дмитрия Донского, д. 37 действует центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), а также филиалы №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

В 2019 году в рамках национального проекта в Твери планируется создать центр «Мой бизнес». Он объединит на одной площадке всю инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: предоставление льготных займов, инвестиций, лизинг, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие направления. На создание Центра предусмотрено 72,7 млн рублей из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области