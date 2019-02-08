Для Ржевской ЦРБ закуплена новая мебель

Для Ржевской центральной районной больницы приобретена и поставлена новая мебель. За счет средств федерального бюджета для медицинского учреждения были закуплены 15 паллиативных кроватей. Из областного бюджета были выделены деньги на приобретение 231 функциональной кровати и медицинских тумб.

Поручение относительно замены мебели в палатах стационара Ржевской ЦРБ дал Губернатор Игорь Руденя во время своего визита в муниципалитет. Глава региона в рамках рабочей поездки ознакомился с работой детской и взрослой поликлиник, осмотрел лечебные корпуса №1, №2.

Ржевская ЦРБ обслуживает население Ржевского, Зубцовского, Оленинского, Старицкого районов. Поликлиника для взрослых рассчитана более чем на 350 посещений в смену. Детская поликлиника может принять до 150 пациентов в смену. Современное здание с новым оборудованием начало работу в 2015 году. В 2017-м для поликлиники за счёт средств регионального бюджета был приобретён УЗИ-аппарат. В 2018-ом году в здании лечебного корпуса №2, куда входят неврологическое, терапевтическое и первичное сосудистое отделения, был произведен капитальный ремонт кровли. В больнице установлен современный компьютерный томограф. Также губернатор передал Ржевской ЦРБ мобильный телеэлектрокардиограф. Аппарат позволяет направлять данные ЭКГ в дистанционный кардиологический консультационный центр Областной клинической больницы, где врачи оценивают показания и принимают решение о дальнейшем лечении пациента.

Пресс-служба Правительства Тверской области