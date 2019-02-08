Андрей Соловей: «Поддерживаю Президента – надо действовать и двигаться только вперед»

Генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Андрей Соловей отметил, что задачи, обозначенные Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, затрагивают все сферы жизни общества.

«Как руководитель крупнейшего в регионе промышленного предприятия я выделил для себя несколько моментов: развитие высокотехнологичных направлений, цифровизация экономики, расширение экспорта, подготовка кадров и поддержка отечественного производства – при условии, что оно внедряет передовые технологии и предлагает конкурентный товар. Тверской вагоностроительный завод уже работает в этих направлениях. Мы создаем новый модельный ряд пассажирских вагонов, которые в течение ближайших семи лет будут поставляться на российские железные дороги в рамках подписанного на прошлой неделе контракта с Федеральной пассажирской компанией. Мы строим инновационные электропоезда «Иволга» для Московских центральных диаметров – они станут новым видом общественного транспорта России. С 2018 года реализуем проект «Цифровой завод», что позволит нам выйти на совершенно иной уровень организации производства на базе технологий «Индустрия 4.0», – сказал Андрей Соловей.

Гендиректор ТВЗ подчеркнул, что предприятию очень близка тема повышения престижа рабочих профессий: в прошлом году электросварщик ТВЗ в составе команды Трансмашхолдинга принял участие в Национальном чемпионате рабочих профессий по версии WorldSkills и вошел в десятку лучших сварщиков России.

«Что касается роста экспорта, то у нас есть планы по расширению географии присутствия продукции Тверского вагоностроительного завода, тем более, что представительства Трансмашхолдинга, в составе которого мы работаем, созданы по всему миру – в Европе, Азии, Африке, Южной Америке, – сказал Андрей Соловей. – Особо хочу подчеркнуть, что я полностью поддерживаю Президента в том, что у нас нет времени на раскачку – надо действовать и двигаться только вперёд, постоянно набирая темп».

Ранее наиболее значимые для Тверской области положения Послания прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей – это очень важно», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что главная тема послания – улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание губернатор обратил на задачи, поставленные Президентом в сфере здравоохранения. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания Президента глава региона также назвал вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами.