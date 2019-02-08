Сергей Веремеенко: «Меры, направленные на улучшение демографической ситуации, составили смысловую основу Послания Президента»

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко отметил несколько ключевых позиций Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Меры государственной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, на мой взгляд, составили смысловую основу выступления Владимира Путина. Ипотечные и налоговые преференции для многодетных семей, развитие сельской медицины и образования, в том числе, механизмы решения кадровых проблем в этих сферах, – все это очень актуально для Тверской области», – отметил Сергей Веремеенко.

Ранее наиболее значимые для Тверской области положения Послания прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей – это очень важно», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что главная тема послания – улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание губернатор обратил на задачи, поставленные Президентом в сфере здравоохранения. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания Президента глава региона также назвал вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами. Также это инициатива о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.