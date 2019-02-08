Антон Стамплевский прокомментировал экономический блок Послания Президента

На церемонии оглашения Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию институт по защите прав предпринимателей в Центральном федеральном округе представлял тверской бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский. Он прокомментировал экономический блок выступления главы государства.

«Раздел Послания, посвященный экономике, был очень важным. Возможности, которые есть у страны, подтверждают необходимость совершения рывка в экономической сфере. Важно, что Президент обратил внимание и на те моменты, которые сдерживают экономическую активность. Это, прежде всего, незаконное уголовное преследование бизнеса. Почти половина уголовных дел не доходит до суда, это свидетельствует о том, что существуют проблемы», – прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Антон Стамплевский также считает важным, что глава государства в Послании отреагировал на сигналы от бизнеса о недостатках в правоприменительной практике, в частности, в реализации 108 статьи УПК РФ, предполагающей избрание в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу и дальнейшего продления этой меры на несколько месяцев. Кроме того, бизнес-омбудсмен отметил необходимость реформы контрольно-надзорной деятельности, о которой говорил Президент.

Ранее наиболее значимые для Тверской области положения Послания прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей – это очень важно», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что главная тема послания – улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание губернатор обратил на задачи, поставленные Президентом в сфере здравоохранения. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания Президента глава региона также назвал вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами. Также это инициатива о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.