Андрей Епишин: «Тверская область активно и продуманно работает над реализацией национальных проектов»

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прокомментировал член Совета Федерации ФС РФ от Тверской области Андрей Епишин.

«Отличительной особенностью прозвучавшего Послания Президента, безусловно, стала его направленность на решение запросов каждого конкретного человека, а также акцент на вопросах внутреннего социально-экономического развития страны», – отметил сенатор, – В этой связи Президент уделил особое внимание реализации национальных проектов, обозначенных майским Указом и направленных на прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере».

По мнению Андрея Епишина, исполнение данных задач должно обеспечить, в первую очередь, благополучие и новое качество жизни наших граждан, широкие возможности для самореализации каждого человека.

Член верхней палаты федерального парламента акцентировал внимание на предложении президента дополнить уже имеющиеся пакеты государственных мер новыми решениями. В их ряду погашение части ипотечного кредита для семей с детьми, ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, внедрение проекта «Земский учитель», программы развития сельских территорий и другие.

«Глава государства призвал регионы не только ответственно включаться в работу по реализации национальных проектов на своих территориях, но и вносить предложения по дальнейшему расширению мер государственной поддержки. Отмечу, что Тверская область, которую я представляю в Совете Федерации, уже активно и продуманно над этим работает», – отметил Андрей Епишин.

Ранее наиболее значимые для Тверской области положения Послания прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей – это очень важно», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что главная тема послания – улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание губернатор обратил на задачи, поставленные Президентом в сфере здравоохранения. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания Президента глава региона также назвал вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами. Также это инициатива о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.