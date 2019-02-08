Сергей Голубев: «Послание Президента соответствует запросу общества на социальную справедливость»

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев присутствовал на церемонии оглашения Послания Президента РФ Федеральному собранию 20 февраля. По мнению спикера областного парламента, Владимир Путин обратился к сенаторам, депутатам, губернаторскому корпусу и всей стране с темами, которые сейчас находятся на острие общественной повестки.

«Послание Президента соответствует запросу общества на социальную справедливость», – отметил Сергей Голубев.

Он подчеркнул, что в выступлении главы государства сделан акцент на социальных аспектах развития страны, и «эти позиции действительно были ожидаемы».

Среди важнейших инициатив президента, Сергей Голубев назвал комплекс новых мер поддержки многодетных семей, в том числе, погашение 450 тысяч рублей из ипотечного кредита при рождении третьего и последующего ребенка, а также продление льготной ставки в 6% на весь срок действия ипотечного кредита.

Сергей Голубев подчеркнул, что некоторые направления, о которых говорилось в послании, уже реализуются в Тверской области.

«В частности, по инициативе губернатора Игоря Михайловича Рудени в регионе развернута программа строительства ФАПов, главная цель которой – повысить доступность медицинской помощи. Второй момент связан с капитальным ремонтом санитарно-технических узлов, спортзалов, заменой оконных блоков в школах», – напомнил Сергей Голубев.

Ранее наиболее значимые для Тверской области положения Послания прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей – это очень важно», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что главная тема послания – улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», – сказал Игорь Руденя.