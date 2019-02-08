Более 30 миллионов рублей направят на выплату подъёмных медикам при переезде на село в Тверской области в 2019 году

В 2019 году врачам и фельдшерам, которые трудоустроятся на работу в сельской местности Тверской области, выплатят единовременные компенсации на общую сумму 23,5 млн рублей. По программе «Земский доктор» из федерального бюджета на эти цели будет предоставлено 14,1 млн рублей, из регионального – 9,4 млн рублей. Предложение снять ограничение по возрасту для медиков-участников программы озвучил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 20 февраля. Участие в мероприятии принял Губернатор Игорь Руденя.

«Будет сохранена программа «Земский доктор», снято ограничение по возрасту получателей поддержки в рамках проекта. Для нас это является существенным прорывом, позволит решать вопрос кадрового обеспечения на муниципальном уровне более эффективно», — прокомментировал инициативу Игорь Руденя.

Размер «подъёмных» для врачей по программе «Земский доктор» — 1 млн рублей, для фельдшеров — 500 тыс. рублей.

В Тверской области также действует региональная мера поддержки по привлечению и закреплению на селе медицинских работников среднего звена. На единовременные компенсации этой категории специалистов в 2019 году в региональном бюджете заложено 7,5 млн рублей. Размер выплаты — 300 тыс. рублей. С 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени снято ограничение по возрасту для претендентов на получение этого вида поддержки.

В 2018 году в Тверской области единовременные выплаты при переезде на село были назначены 33 врачам и фельдшерам, а также 21 медработнику среднего звена.

Ещё одна региональная мера поддержки для специалистов здравоохранения — выплаты студентам Тверского государственного медуниверситета, которые обучаются по программам ординатуры по целевому направлению от муниципалитетов. В 2018 году пособие получили 47 будущих ординаторов. В 2019 году финансирование программы увеличено вдвое — до 5,1 млн рублей, что позволит поддержать 102 молодых специалиста.

Приоритетное внимание в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию было уделено реализации национальных проектов, в первую очередь, нацпроекта «Демография». Глава государства выступил с инициативой увеличить число семей, которые будут получать дополнительные выплаты при рождении детей, расширить программы льготной ипотеки и налоговых льгот для семей с детьми, повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью.

Во время общения с журналистами по окончании Послания Игорь Руденя подчеркнул, что Владимир Путин дал чёткую установку на персональную ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях.

По мнению Игоря Рудени, для Тверской области особенно важны задачи, поставленные Президентом в здравоохранении. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания глава региона назвал вопросы социальной защиты старшего поколения, развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами, развития учреждений культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области