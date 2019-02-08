2285 семей Тверской области стали получателями выплат в связи с рождением первого ребёнка с 2018 года

В настоящее время получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка являются 2285 семей Тверской области. В 2018 году выплаты на общую сумму свыше 162 млн рублей были предоставлены 2160 семьям. Мера социальной поддержки введена с 1 января прошлого года по инициативе Президента России Владимира Путина. С предложением по её расширению глава государства выступил 20 февраля 2019 года в Послании Федеральному Собранию. На церемонии присутствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты», — обозначил Владимир Путин.

Кроме того, Президент предложил расширить программы льготной ипотеки и налоговых льгот для семей с детьми, повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это новый шаг в работе по развитию демографии», — прокомментировал инициативу Игорь Руденя.

Приоритетное внимание в Послании Президента было уделено реализации национальных проектов.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей — это очень важно», — подчеркнул Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, для Тверской области особенно важны задачи, поставленные Президентом в здравоохранении. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы. В числе актуальных для Тверской области тем Послания глава региона назвал вопросы социальной защиты старшего поколения, развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами, развития учреждений культуры.

Справочно: В 2018 году в Тверской области размер пособия для семей, где родился или был усыновлен первый ребенок, составил 10625 рублей. В 2019 году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Всего в регионе предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. За счет федерального бюджета выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, из регионального бюджета получают пособия многодетные, опекунские, патронатные семьи, выплачиваются субсидии на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям.

С 2019 года введены новые меры поддержки. Ежемесячную денежную выплату в размере 2 тыс. рублей на обеспечение питанием будут получать беременные женщины из малообеспеченных семей. Кроме того, молодым семьям до 25 лет будет предоставляться единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита при рождении первого ребенка.

В регионе усиливается поддержка многодетных семей. Принято решение продлить программу ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. В 2019-м объём финансирования этого направления составит порядка 910 млн рублей. Предполагается, что получателями выплат станут более 6 тысяч семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области