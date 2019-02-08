Игорь Руденя: «Очень важно, что Владимир Путин дал установку на ответственность руководителей всех уровней за реализацию нацпроектов»

20 февраля Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. На церемонии присутствовал Губернатор Игорь Руденя. Основной темой Послания в 2019 году стали задачи, поставленные в национальных проектах.

«Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Результаты национальных проектов должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете», — обозначил Владимир Путин.

По окончании мероприятия Игорь Руденя прокомментировал наиболее значимые для Тверской области положения Послания.

«Владимир Путин дал чёткую установку на ответственность всех уровней власти за реализацию нацпроектов и достижение положительных изменений на территориях. Персональная ответственность руководителей — это очень важно», — отметил Игорь Руденя.

Главная тема Послания, подчеркнул глава региона — это улучшение демографической ситуации и помощь многодетным семьям.

«В разы возрастает поддержка, открываются новые направления, добавляются льготы. Это очень актуально для тверского региона, это совершенно новый шаг в работе по развитию демографии», — сказал Игорь Руденя.

В частности, Владимир Путин выступил с инициативой увеличить число семей, которые будут получать дополнительные выплаты при рождении детей, расширить программы льготной ипотеки и налоговых льгот для семей с детьми, повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью.

Другое важное направление, по мнению Игоря Рудени — социальная защита старшего поколения. Как отметил Президент, с 2019 года «индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера». Это позволит избежать снижения или отмены дополнительных выплат после индексации основной пенсии.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на задачи, поставленные Президентом в здравоохранении. В том числе, это укрепление материально-технической базы учреждений, решение кадровой проблемы.

«Будет сохранена программа «Земский доктор», снято ограничение по возрасту получателей поддержки в рамках проекта. Для нас это является существенным прорывом, позволит решать вопрос кадрового обеспечения на муниципальном уровне более эффективно», — подчеркнул Игорь Руденя.

В числе актуальных для Тверской области тем Послания Президента глава региона также назвал вопросы развития инфраструктуры, поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере, экологии и реализации новой системы обращения с коммунальными отходами. Также это инициатива о бессрочном освобождении учреждений культуры от налога на прибыль, что позволит направлять дополнительные средства на их развитие.

Пресс-служба Правительства Тверской области