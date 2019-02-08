В древнейшем монастыре Тверской области возобновляются богослужения

23 февраля в Жёлтиковом Успенском мужском монастыре в Твери впервые за почти 100 лет будет совершено богослужение. Божественную литургию возглавит Митрополит Тверской и Кашинский Савва.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, восстановление и возрождение православных святынь позволит не только сохранить уникальное духовное наследие тверского края, но и увеличить туристический поток в Верхневолжье.

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это может стать одним из ресурсов динамичного развития региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жёлтиков монастырь, один из древнейших на тверской земле, был основан в 1394 году . Обитель, расположенная на левом берегу Тьмаки при въезде в Тверь со стороны Старицы, на протяжении многих столетий играла важную роль в защите юго-западных рубежей города от вражеских нападений. Расцвет монастыря, пользовавшегося особым покровительством Петра I , пришёлся на первую четверть XVIII столетия. В начале XX века на его территории находились Успенский собор, Алексеевская церковь с палатами, церковь Антония и Феодосия, братские и настоятельский корпуса, колокольня, въездные ворота, монастырский сад. Часть помещений были взорваны в 1930 году, другие пострадали при отступлении советских войск из Калинина в октябре 1941 года. После войны территория была занята складом ГСМ военной части. Русской православной церкви земли с остатками построек были переданы в 2015 году. Спустя год началось восстановление святыни. В настоящий момент проведены археологические раскопки, подготовлен проект на реставрацию братского корпуса, готовится проектно-сметная документация на реставрацию игуменского корпуса.

Первое богослужение в монастыре пройдёт в субботу в 9.00 в нижнем ярусе колокольни.

Жёлтиков Успенский мужской монастырь не единственная святыня, восстанавливаемая в настоящее время в Тверской области: продолжается воссоздание Спасо-Преображенского собора Твери, за счёт федеральной программы «Культура России» запланирована реставрация Борисоглебского мужского монастыря в Торжке, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору в Торжке, за счёт средств областного бюджета разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви города. Ремонтно-реставрационные работы запланированы и в уникальной четырехъярусной деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте Пеновского района.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 1694 года постройки - самая высокая из подобных деревянных сооружений в мире – долгое время находилась в удручающем состоянии и была закрыта для посещений. Задачу возродить исторический облик памятника деревянного зодчества и привести в порядок прилегающую к нему территорию поставил Губернатор Игорь Руденя после посещения храма. Спустя некоторое время на куполе уникального сооружения был возведен крест, в храме после более чем 100-летнего перерыва были возобновлены богослужения. В 2019 году будет отмечаться 325-летие деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Пресс-служба Правительства Тверской области