Тверская областная картинная галерея приглашает на экскурсию в реставрационные мастерские

В Тверской областной картинной галерее в здании Тверского императорского дворца 22 февраля пройдёт очередная встреча посетителей с реставраторами. Гостям расскажут о реставрации масляной и темперной живописи. Проект реализуется в рамках программы новых тематических экскурсий «Открытые мастерские».

«Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Реставраторы расскажут о том, как происходило восстановление живописной коллекции галереи, о причинах старения и повреждения картин, современных методах сохранения произведений. Реставраторы темперной живописи познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи, о возрождении памятников древнерусского искусства. Также будут организованы экскурсии в реставрационные мастерские.

Мероприятие проводится каждую последнюю пятницу месяца по предварительной записи по телефону 34-62-43. Состав группы – не более 8 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области