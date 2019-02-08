Более 100 миллионов рублей пожертвований собрано на установку Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

На установку Ржевского мемориала Советскому солдату собрано уже более 100 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Идея о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала Советскому солдату. Для нас это большая ответственность. Необходимо разработать четкий план-график выполнения работ по созданию инфраструктуры мемориала, проект благоустройства территории с указанием ответственных лиц и сроков. Работы должны вестись в соответствии с имеющимся генпланом территории», - поставил задачу Губернатор Игорь Руденя.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Между Правительством Тверской области и ПАО «Лукойл» подписано соглашение о сотрудничестве.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га рядом с деревней Хорошево и федеральной трассой М-9 «Балтия». Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя создание инфраструктуры комплекса.

По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить создание комплекса планируется в год 75-летия Великой Победы.

Справочно: Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области