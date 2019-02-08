ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

...под чутким контролем Банка России.

С начала этого года сотрудники Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО активно продолжили повышать финансовую грамотность школьников Конаковского района. На этот раз совместно с отделом образования администрации г. Конаково мероприятие по финансовой грамотности проведено для старшеклассников общеобразовательной школы № 3. Заместитель управляющего Отделением Тверь Вадим Тетин рассказал им о Центральном Банке Российской Федерации и его служении обществу, а также о распространённых видах финансового мошенничества и о том, как не стать их жертвой. Закрепляли знания интеллектуальной финансовой викториной.

Надо отметить, что на Конаковской земле понимают значимость финансовой грамотности для населения, и стараются получать знания не только в очном режиме, но и посредством Интернета. В онлайн-проекте Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» город Конаково стал одним из лидеров по количеству школ участников. Вадим Тетин подчеркнул: «Участие в онлайн-уроках даёт возможность школьникам не только подготовиться к экзаменам, но и позволяет сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, что важно и для профессионального самоопределения».

Недавно стартовала очередная сессия онлайн-уроков финансовой грамотности, которая продлится до 19 апреля. Все подробности о проекте и участии в нём на сайте dni-fg.ru.