И уважать тверских заставил: одно из областных достижений трехлетки случилось на идеологическом фронте

Источник: "Московский комсомолец".



фото: ПТО

На этой неделе в Тверской области произойдет много интересных событий. Некоторые станут сюрпризом, а о других мы, журналисты, знаем заранее, например, о поездке тверской делегации на инвестиционный форум в Сочи. Когда вы возьмете в руки этот номер, на крупнейшей федеральной экономической площадке, как и год назад, уже будут подписываться новые соглашения о сотрудничестве нашего региона с крупнейшими компаниями страны. Но не будем открывать все тайны - произнесем сакраментальное: читайте «МК», следите за нашим сайтом и обо всем узнаете первыми.

15 февраля в новостном потоке где-нибудь обязательно мелькнет сообщение о том, что губернатор Тверской области празднует день рождения. Известно, что сам глава региона относится к этой дате спокойно и не любит праздничных славословий в свой адрес. Но разве могут журналисты пройти мимо такой новости? И уж тем более без внимания не остается еще одна дата: 2 марта исполнится ровно три года со смены областного руководства и прибытия на тверской капитанский мостик нового «рулевого» - Игоря Рудени.

Войти в историю

Цифра «три» действует на человека магически. Так уж заведено: сто дней – достаточный срок, чтобы сделать первые выводы об управленческом стиле нового руководителя, экономику и социалку меряют пятилетками, а три года – время подводить промежуточные итоги. Замечено: именно через три года с начала работы отдельные решения, кадровые перестановки, проекты и программы, инициированные руководителем, складываются в единую систему, приносящую результат. Дальше – только тюнинг, только коррекция. Поэтому в марте мы, конечно, увидим шквал публикаций с воспоминаниями о событиях трехлетней давности и тщательными экономическими «разборами».

По сложившейся ежегодной традиции свой аудит областных конструкций, созданных за время работы Игоря Рудени, проведем и мы. И начать предлагаем с очень необычной «отрасли» - идеологии.

Да-да, не удивляйтесь, уважаемые читатели. Ведь, на наш взгляд, именно в этой отрасли у нас и был много лет, выражаясь языком медиков, несовместимый с жизнью провал. Когда человек увяз в депрессии, занят самобичеванием и настроил себя на поражение, глупо ждать от него прорывов! Это правило в полной мере применимо и к регионам: если территория погружена в социальную депрессию, если в социальных сетях плодятся группы «Тверской тлен» и «Тверская депрессия», если люди стесняются говорить, что живут в Тверской области, и в глубине души считают себя провинциальными лузерами, не идущими ни в какое сравнение с жителями столиц, бесполезны самые продвинутые многомиллиардные проекты!

Но именно такой, погруженной в многолетнюю депрессию с самобичеванием, Тверская область и встретила три года назад «назначенца» из Москвы. Глядя по телевизору, как Владимир Путин и Игорь Руденя обсуждают таланты тверских людей, многие тверские люди у экранов саркастично смеялись: мол, ну до чего же наивные у нас все-таки руководители! Какие таланты могут быть в нашем тверском болоте? Ох, и придется хлебнуть горя этому наивному Рудене, когда он приедет к нам в регион и столкнется с тверскими суровыми буднями! Мы взяли это не с потолка: примерно в таком ключе шло обсуждение назначения в группах в социальных сетях.

А с каким скептицизмом слушали первую «агитационную» речь Игоря Рудени после прибытия в область представители тверских элит!

Между тем новый руководитель говорил очень важные вещи, искренне пытаясь достучаться до сидящих в зале. Например, о том, что у каждого сейчас есть шанс себя проявить, попасть в областную команду – его, Рудени, команду, – а потом войти в историю региона. О том, что Тверская область уникальна: ее историей, природой, культурой можно только восхищаться. О том, что проблемы в экономике и социальной сфере поправимы, не надо отчаиваться, а надо работать, и все придет…

Но в людях, настроивших себя на выживание и борьбу, а вовсе не на какие-то следы в какой-то там истории, этот губернаторский настрой нашел отклик не сразу. Лечить тверскую психологическую травму, настрой на поражение и неверие в самих себя, пришлось долго: в ход были пущены самые разные средства!

В Тверь с любовью

Через пару недель в марте 2016-го по области полетели слухи. «Не представляете, какого уровня люди приезжают навещать нашего нового губернатора. Имена, которые вы видите в официальных сообщениях, – это только часть гостей», - шептались в кулуарах потрясенные сотрудники здания на тогда еще Советской площади.

И действительно, в правительственном здании творилось неслыханное. Новый начальник работал до глубокой ночи, а в Тверскую область каждый день начали заглядывать VIP-персоны: от руководителей госкорпораций до федеральных министров и вице-премьеров. Все прибывали с «подарками»: кто-то позже подсчитал, что за пару месяцев регион подписал соглашений и инвестпроектов на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Это был шок, особенно после того, как федеральные лица годами не заглядывали в Тверскую область, недвусмысленно демонстрируя – местная власть со своими интригами им неинтересна.

Отдельный разговор о том, как новый губернатор воспитывал эстетический вкус и хорошие манеры у наших доморощенных чиновников: вдруг оказалось, что не только в столице, но и у нас, на наших тверских мероприятиях, можно обойтись без речей в духе советских передовиц, пыльных задрапированных задников, водочных рек и шансонных блесток. А как не упомянуть о знаменитой требовательности Рудени к бюрократическим мелочам, например, к качеству презентаций, которые годами делались для галочки?

Кто-то может сказать: «Да какая разница, понятным был слайд на заседании или его сляпали на коленке. Чиновники ведь не художники - почему бы не сделать поблажку?».

Но есть классический закон менеджмента, прекрасно сформулированный героем булгаковского романа: разруха начинается не в клозетах, разруха начинается в головах. И логика губернатора была яснее ясного: если человек не демонстрирует перфекционизма в мелочах, не стоит от него ждать подвигов и в поручениях посерьезнее.

Есть еще один интересный момент. Психологи говорят: чтобы почувствовать уверенность в себе, сначала начни вести себя как уверенный человек.

Так, мелочь за мелочью, привычка за привычкой, в областной бюрократической среде освоили искусство грамотной самопрезентации. Говоря иначе, брендирования! А потом это искусство понеслось за пределы тверского региона…

За «своих» не стыдно

На одной из встреч с представителями тверской прессы Игорь Руденя как-то эмоционально заметил: как же раздражает и как же обидно, когда из всего изобилия тверских информационных поводов федеральные СМИ «замечают» только ЧП и ДТП!

Переломить обидную тенденцию было трудно: ведь до нас час двадцать от Москвы на электричке. К нам очень просто командировать журналиста за срочным сочным сюжетом - в отличие от Камчатки, куда за криминальными репортажами по-быстрому не слетаешь.

Вред от такого столичного внимания, между тем, был налицо: даже и федеральный ящик словно намекал нам, что Тверская область – край ужасов.

О том, как три года назад новый губернатор начал бороться с этой тенденцией и одержал ряд успехов, можно написать отдельную статью. Будем лаконичны: «черную» депрессивную полосу побеждали, во-первых, нескончаемым потоком статусных, ярких мероприятий в регионе и за пределами.

Давайте просто вспомним самые громкие «ивенты» трехлетки: 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского с участием патриарха Кирилла, 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которое в итоге превратилось в общефедеральную историю, праздники с участием поэтов-шестидесятников и огромный концерт-посвящение Андрею Дементьеву к юбилею… С 2016 года мы принимаем национальный туристский форум. В прошлом году мы приняли ассамблею фонда «Русский мир». Что касается мероприятий в другом, бюрократическом понимании, то и тут есть чем похвастаться: у нас успели «посовещаться» главы совбезов, а совещание о развитии сельского хозяйства, которое проходило в Конаковском районе, летом-2016 провел сам Владимир Путин. Президент за три года, что достойно отдельного рассказа, побывал у нас три раза: в Конаковском районе, на вагонзаводе, в Нило-Столобенской пустыни на Крещение. В среднем – по разу в год. Ну и из последнего: именно мы стали первым цифровым регионом, запустив второй мультиплекс, и именно к нам прибыли в этот день все звезды федеральных телеканалов.

А ведь были еще десятки других мероприятий, за пределами региона, где по разным причинам Тверская область годами почему-то «стеснялась» участвовать. Но вдруг начала, и оказалось, что при желании мы можем себя красиво подать, быть услышанными, востребованными и интересными.

После реставрации открылся Императорский путевой дворец, восстанавливается Спасо-Преображенский собор, в 2016 году впервые за сто лет была отслужена литургия в деревянном храме Рождества Иоанна Предтечи Ширкова погоста в Пеновском районе.

Обо всех этих событиях нам три года рассказывали в том числе в федеральных новостях. Вот так выяснилось: мы вовсе не далекая провинция, не скучное захолустье. Просто нам нужно было научиться уважать самих себя и свою историю, и тогда нас начали уважать другие.

Мы, журналисты, помним времена, когда Тверская область болталась в подвалах всевозможных рейтингов, а представители наших элит, оказавшись за пределами региона, стеснялись признаться, что живут и работают в Твери. Слово «тверской» не могли выговорить и целые поколения наших областных управленцев.

Парадоксально, но факт: это слово в федеральный политический оборот вернул человек, который три года назад прибыл к нам из другого региона.

Говорят, раньше звонить в федеральные кабинеты и редакции нашим местным чиновникам было мучительно неловко. Ведь на том конце провода частенько переспрашивали:

- Из какой такой Твери? Это ведь Подмосковье?

Если бы кто-то когда-то сказал, что за три года депрессивную Тверскую область можно ввести за ручку в федеральную повестку, в верхние части рейтингов, в туристические топы, в списки самых интересных с точки зрения столичных журналистов регионов, мы бы не поверили и посмеялись.

Однако это случилось. Но, к великому сожалению, это нематериальное и суперважное достижение трехлетней работы Игоря Рудени оказалось одновременно и самым недооцененным. Такие вещи, как бренд, самосознание, самоуважение, настрой, в отличие от дорожных километров, не пощупать и не измерить. Но уверяем вас, в каждом миллионе, прилетевшем в Тверскую область из федерального бюджета, и в каждой копейке, оставленной у нас туристом, есть эта нематериальная основа.

«Тверскому региону нужна респектабельность», - сказал однажды на федеральном форуме, где нам довелось присутствовать, известный статусный спикер. Сейчас, когда задача решена, самое время вспомнить, что слово «респектабельный» - производное от «респект», то есть «уважение». Деньги доверяют тому, кого уважают: опыт Тверской области в последние три года доказал это простое правило.