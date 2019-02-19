Тверская область вошла в число финалистов проекта «100 городских лидеров»

Проект города Удомли Тверской области вошёл в число финалистов программы акселерации городских инициатив «100 городских лидеров», координатором которой является Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Проект «Поколение+» предполагает создание в Удомельском городском округе инновационного центра непрерывного образования. Проект рассчитан на возрастную аудиторию от 5 лет до 65 лет. Юные посетители центра смогут приобрести начальные профессиональные навыки в разных сферах деятельности, молодое поколение – повысить свою профессиональную квалификацию, для людей старшего возраста представится возможность профессиональной переподготовки.

«В национальном проекте «Образование», который разработан в соответствии с указом Президента Владимира Путин, особое внимание уделено внедрению практико-ориентированных программ, а также формированию системы непрерывного обновления гражданами своих знаний и навыков, с учётом перехода к цифровой экономике», — отмечал Губернатор Игорь Руденя при обсуждении реализации нацпроекта в Тверской области.

В центре разместятся учебные классы, площадки для получения допобразования, проведения регионального чемпионата по различным компетенциям в формате международного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), областных игровых чемпионатов Baby Skills, а также технопарк, лаборатории, проектные офисы и многое другое. Для школьников из других муниципальных образований Тверской области в центре планируют организовывать тематические каникулы и образовательные выходные. Реализация проекта намечена до 2024 года.

Всего в отборе участвовали более 280 проектов из 74 регионов. Проекты принимались в нескольких номинациях по двум направлениям: дающие новую жизнь заброшенным производствам и другим городским объектам с сохранением их историко-культурного облика, помогающие в формировании новых городских пространств. Среди критериев оценки: востребованность идеи, разнообразие форматов привлечения граждан, эффект от реализации и другие. Имена финалистов были названы на Российском инвестиционном форуме- 2019 в Сочи. В результате целевого отбора победителями стали команды из 26 городов России, включая 10 городов присутствия Росатома. Все проекты-победители программы акселерации городских инициатив «100 городских лидеров» получат поддержку и сопровождение Агентства стратегических инициатив. Программа акселерации продлится до 15 октября. Лучшие решения будут тиражированы по всей России.

Тверская область планирует развивать сотрудничество с АСИ. Участие региона в проекте Агентства по развитию территориальной идентичности и локального наследия стало темой встречи делегации Верхневолжья с руководством АСИ 15 февраля на РИФ-2019 в Сочи. Обсуждалась возможность включения нашего региона в число пилотных субъектов, где планируется реализовать эту инициативу. Проект ориентирован на развитие уникальных особенностей территорий, эффективное использование их потенциала и наследия, включая объекты исторической, этнографической, экологической, культурной ценностей.

Агентство стратегических инициатив создано Правительством РФ для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров. Председателем наблюдательного совета АСИ является Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области