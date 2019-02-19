Участие Игоря Рудени в Российском инвестиционном форуме отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Заявление губернатора Игоря Рудени о планах по производству в Тверской области высокодетального космического аппарата дистанционного зондирования Земли вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

Напомним, это заявление было сделано во время осмотра стенда Тверской области председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в рамках деловой программы Российского информационного форума в Сочи 14 февраля. Игорь Руденя, представляя премьер-министру экспозицию Верхневолжья, рассказал об инновационной разработке научно-производственного концерна «БАРЛ» – высокодетальном космическом аппарате дистанционного зондирования Земли. Планируется, что уникальная тверская разработка будет задействована для мониторинга сельскохозяйственных площадей и лесного фонда, при создании навигационных систем, а также для наблюдений за состоянием Северного морского пути в Арктике. Губернатор сообщил, что по плану первый собранный в Тверской области спутник будет запущен на орбиту в 2021 году. Для реализации проекта регион предложил компании «БАРЛ» стать первым резидентом нового технопарка «Эммаусс», который создается под Тверью.

Прошедший в Сочи форум оказался успешным для Тверской области. В присутствии Дмитрия Медведева и Игоря Рудени был подписан договор Тверского вагоностроительного завода и Федеральной пассажирской компании по поставке 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги до 2025 года. Сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС. Эксперты уже назвали эту сделку крупнейшей в мире закупкой железнодорожного транспорта.

Также на полях РИФ-2019 заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Лукойл». Документ предусматривает создание в регионе современных автозаправочных комплексов, плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов. Подписи под договором поставили губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов.

Кроме того, на форуме подтверждены планы ГК «Автодор» начать работы по проектированию северного обхода Твери. Эта тема обсуждалась на встрече Игоря Рудени с председателем правления госкорпорации Вячеславом Петушенко.

Губернатор принял участие в пленарном заседании форума. В ходе работы круглого стола, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику.

Рейтинг «Губернаторская повестка» основан на ключевых заявлениях, решениях и событиях, связанных с деятельностью глав российских регионов, и публикуется еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Михаил Бородов