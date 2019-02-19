50 экскурсоводов Тверской области повысят квалификацию при поддержке регионального Правительства в 2019 году

В Тверской области перед началом высокого туристического сезона пройдёт аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также бесплатное обучение 50 специалистов отрасли. Программа реализуется региональным Министерством туризма.

Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества туристских услуг – в числе приоритетных направлений госпрограммы Тверской области по развитию индустрии гостеприимства.

«Туризм является одной из приоритетных отраслей региональной экономики. Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Аттестация экскурсоводов запланирована на 26 февраля. Ее участникам предстоит сдать 2 экзамена и провести контрольную экскурсию, во время которой специалисты продемонстрируют умение заинтересовывать слушателей и находить ответы на нестандартные вопросы. Оценивать уровень подготовки и владение материалом будет экспертный совет из числа специалистов Министерства туризма и региональной ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Участие в аттестации бесплатное. Аттестованные экскурсоводы получат удостоверения, бейджи и в числе первых будут внесены в список гидов на туристическом портале Тверской области welcometver.ru.

Кроме того, Министерство туризма региона проводит набор на курс по повышению квалификации действующих экскурсоводов и гидов-переводчиков. Первая группа начнет занятия 4 марта. В течение месяца экскурсоводы будут знакомиться с современными тенденциями развития отрасли, изучать экскурсионные ресурсы достопримечательностей Верхневолжья. По окончании обучения они получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Заявки на обучение и аттестацию принимаются по электронной почте tverput@mail.ru или телефону 32-24-39.

Проект по аттестации и обучению экскурсоводов стартовал в Тверской области в прошлом году. В 2018-м были аттестованы 119 экскурсоводов и гидов-переводчиков, 50 экскурсоводов и 16 гидов повысили квалификацию.

Справочно: В 2019 году объём финансирования госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» составил 475 млн рублей — на 250 млн рублей больше, чем в 2018-м. Из общего объёма средств свыше 330 млн предоставлено региону из федерального бюджета.

В числе новых направлений поддержки — содействие муниципалитетам в подготовке специалистов в сфере организации туристских событий. На эти цели, а также участие региона в туристских выставках, изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции, продвижение в интернете, проведение инфотуров для туроператоров предусмотрено 16,3 млн рублей.

Также с 2019 года будут предоставляться субсидии региональным туроператорам на возмещение части затрат на покупку туристических автобусов, а также на компенсацию части затрат на организацию туристических поездок учеников школ Тверской области. На каждое из этих направлений заложено по 2 млн рублей.

На развитие туристской инфраструктуры в 2019 году предусмотрено 392 млн рублей. Финансирование пойдёт на создание кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», а также предоставление субсидий инвесторам на реализацию других проектов в сфере туризма.

На повышение качества туристских продуктов Тверской области предназначено 66,8 млн рублей. Средства пойдут на предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам, грантов предпринимателям, субсидий на компенсацию части затрат на классификацию гостиниц и создание объектов турпоказа.

Пресс-служба Правительства Тверской области