Тверская школа по видам гребли им. А.А. Серединой вошла в тройку призёров Национальной спортивной премии

По итогам отбора ежегодной Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта Тверская школа по видам гребли им. Олимпийской чемпионки А.А. Серединой вошла в тройку лидеров в категории «Лучшая спортивная школа».

В 2018 году представители школы завоевали на чемпионатах Европы и мира 9 медалей: 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые. Артём Кузахметов в байдарке-двойке на чемпионате мира в Португалии взял первое для тверских гребцов золото за последние 23 года.

«В Тверской области есть традиционные виды спорта. Гребля - один из них. Необходимо обеспечить условия для подготовки спортсменов», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в адресную инвестиционную программу Тверской области включено строительство спортивного центра по видам гребли на Волге (на базе школы им. А.А. Серединой), а также гребной базы на Тверце. По программе дорожных работ заложено порядка 18 млн рублей на строительство асфальтовой дороги с линией освещения от Краснофлотской набережной до школы по видам гребли им. А.А. Серединой.

За внимание к вопросам развития гребного спорта Губернатора Игоря Руденю поблагодарил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

«Благодарим Вас за выделение средств на строительство гребных баз в Твери. Нет сомнений, что этот вклад в развитие нашего вида спорта принесёт свои плоды – придаст дополнительный импульс в достижении новых спортивных результатов на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх», — говорится в письме от Евгения Архипова главе тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области