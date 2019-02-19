В Тверской области открыта «горячая линия» по вопросам организации детского питания

Общественная палата Тверской области совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области открыла «горячую линию» с целью выявления и решения проблем в организации питания детей в образовательных, медицинских и социальных учреждения региона.

Родители или законные представители детей могут оставить свои пожелания относительно детского меню, информацию о проблемах в организации питания в конкретном детском учреждении.

Телефоны «горячей линии» (4822) 32-11-42 и 34-79-35. По интересующим вопросам можно звонить по будням с 9.00 до 17.00. «Горячая линия» работает до 5 марта 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области