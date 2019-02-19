На первом заседании Президиума Правительства Тверской области принята госпрограмма территориального планирования, градостроительства и архитектуры на 2019 - 2024 годы

Губернатор Игорь Руденя провел первое заседание Президиума Правительства Тверской области. Новый коллегиальный орган создан с целью более оперативного рассмотрения отдельных правовых актов.

Ключевой темой повестки заседания стал проект государственной программы «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019 – 2024 годы. Документ разработан в соответствии с задачами национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». В числе основных целей программы – содействие инвестиционной деятельности путем комплексного долгосрочного планирования градостроительного развития территории Верхневолжья и цифровизации градостроительной деятельности, а также создание условий для развития архитектурной деятельности и координация политики формирования комфортной городской среды. Общий объем финансирования составит 299,2 млн рублей.

Планируется, что реализация программы позволит в 2019 году разработать Стратегию пространственного развития Тверской области. Еще одна задача – в течение текущего года довести с 75% до 100% долю муниципальных образований, обеспеченных утвержденными документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования. Кроме того, в рамках госпрограммы предусмотрены разработка и утверждение проекта планировки территории выставочного центра «Тверь-Экспо», а также схем размещения рекламных конструкций в муниципальных образованиях Тверской области.

В ходе обсуждения был сделан акцент на подготовке и привлечении в отрасль профессиональных кадров.

«Перед нами стоят амбициозные задачи, поэтому нам нужны люди, которые имеют хорошие компетенции, опыт и понимание, зачем они идут на эту работу», – сказал Игорь Руденя.

В рамках госпрограммы предусмотрены мероприятия по подготовке специалистов в области архитектуры, градостроительства и территориального планирования. Ресурсом распространения и внедрения лучших архитектурных и градостроительных практик станет Региональный центр компетенций по вопросам городской среды, создание которого предусмотрено в 2019 году.

Губернатор поручил участникам заседания обеспечить четкое межведомственное взаимодействие при реализации государственной программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области