Компенсации за оборудование для подключения к цифровому телевидению получили более 2300 жителей Тверской области

В Тверской области 2339 жителей получили компенсации за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевидению. По итогам 2018 года выплаты получили 1310 человек, с начала 2019-го – еще 1029 граждан. Общая сумма, направленная на эти цели из областного бюджета — более 2,3 млн рублей. Всего на предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплата в размере не более 1000 рублей предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

Запуск второго мультиплекса цифрового телевидения состоялся на территории Верхневолжья 9 ноября 2018 года. Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

В установке и подключении приставки для цифрового ТВ бесплатно помогают волонтёры, которые разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию техники. Заявки на оказание помощи в подключении принимаются по телефону «горячей линии» 8 (4822) 33-33-45. По вопросам перехода на цифровое вещание жители Тверской области могут обращаться с 9.00 до 18.00 в будние дни по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно.

На территории Верхневолжья действует единый волонтёрский штаб «Цифровизация Тверской области». Всего в нём задействовано более 1100 добровольцев. 15 февраля в Твери наградили 57 самых активных волонтёров проекта.

Развитие волонтёрского движения — одно из приоритетных направлений молодёжной политики Тверской области. В 2019 году в регионе планируется открыть профильный ресурсный центр.

«По национальному проекту «Образование» предполагается реализовать федеральный проект «Социальная активность». Одним из его направлений станет открытие ресурсного центра поддержки добровольчества, в том числе центра обучения, и это новый шаг в формировании профессионального волонтерства», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время общения с журналистами на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля.

В прошлом году Верхневолжье вошло в число 10 регионов-победителей федерального конкурса на создание ресурсных центров поддержки добровольчества. Объем финансирования при федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей. Спецификой центра будет подготовка добровольцев по направлениям культуры безопасности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области