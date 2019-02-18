В 2019 году в Тверской области размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы увеличат вдвое





В Тверской области планируется увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы до 10 тыс. рублей. Ранее выплата составляла 5 тыс. рублей. Получателями пособия в 2019 году станут более 2600 человек. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Ветераны Великой Отечественной войны — это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сохранили свободу и независимость нашей страны», – считает Игорь Руденя.

На предоставление выплат в 2019 году заложено более 27,5 млн рублей.

В 2018 году единовременная выплата к Дню Победы была предоставлена 3368 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели из регионального бюджета было направлено свыше 17 млн рублей. По инициативе главы региона в прошлом году размер пособия был увеличен с 2,5 до 5 тысяч рублей.

Также в 2018 году был установлен новый вид социальной поддержки —компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. Выплата предоставляется один раз в 2 года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области