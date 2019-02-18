В Год театра на поддержку театров Тверской области будет направлено более 27 млн рублей





Более 27 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в 2019 году будет направлено на поддержку театров Тверской области. Распределение финансирования между учреждениями обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Основные задачи Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Игорь Руденя.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из федерального и регионального бюджетов планируется направить свыше 15,8 млн рублей. Из них около 8 млн рублей предназначено Тверскому театру кукол. Финансирование позволит подготовить 4 новых спектакля, закупить оборудование для малой сцены, радиоцеха, осветительного, швейного, конструкторского и столярного цехов, а также медийный рекламный комплекс. Более 7,8 млн рублей заложено на поддержку Тверского театра юного зрителя, средства пойдут на создание трёх новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов.

Порядка 11,5 млн рублей будет направлено на поддержку театров малых городов. В частности, 5,7 млн рублей планируется предоставить Вышневолоцкому драматическому театру на приобретение нового автобуса для гастролей и подготовку 3 новых постановок.

Около 5,8 млн рублей планируется предоставить Кимрскому театру драмы и комедии на покупку автобуса и создание нового спектакля.

Справочно: Профессиональные театры Тверской области в Год театра планируют подготовить 32 новых спектакля. В регионе будет реализован проект «Театр в глубинку» - на протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Для повышения доступности театров, популяризации семейного культурного досуга в течение года будут проводиться специальные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

Впервые в 2019 году во всех государственных театрах Тверской области 29 марта пройдет Ночь театра. Кроме того, запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

5 февраля 2019 года в Совете Федерации РФ в рамках Года театра Министерство культуры Российской Федерации представило мониторинг репертуарной политики региональных театров по русской классике и детскому репертуару. Тверская область вошла в десятку лидеров по нескольким позициям. Тверской регион занял третье место по среднему количеству спектаклей по русской классике на 100 тысяч человек и седьмое место по общему количеству мероприятий классической направленности. По числу посещений представлений детского репертуара Верхневолжье на шестом месте, постановок по русской классике – на девятом.



Пресс-служба Правительства Тверской области