Около 84 млн рублей предусмотрено в Тверской области на поддержку молодых специалистов АПК в 2019 году

В Тверской государственной сельскохозяйственной академии состоялась встреча студентов выпускных курсов с руководителями и представителями сельскохозяйственных организаций Верхневолжья, где молодым специалистам рассказали о мерах государственной поддержки. Мероприятие прошло при поддержке регионального Правительства.

Вопросам кадрового обеспечения АПК, развития сельских территорий в Тверской области уделяется особое внимание.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области предусмотрены денежные выплаты для молодых специалистов, которые устраиваются на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2019 году по этому направлению в областном бюджете предусмотрено более 9,7 млн рублей.

Начинающие трудовой путь в агропромышленном комплексе могут также улучшить свои жилищные условия по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». На предоставление такой поддержки заложено порядка 19,2 млн рублей.

Кроме того, молодые специалисты могут претендовать на конкурсной основе на грантовую поддержку начинающих фермеров и в дальнейшем — на поддержку по развитию семейных животноводческих ферм. В 2019 году общий объем средств на эти цели составит свыше 55 млн рублей,

В 2018 году материальную поддержку получили 82 человека из 19 районов, 17 семьям на селе оказали помощь в строительстве и приобретении жилья.

В целом в прошлом году господдержка оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017-м годом, в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.

Справочно: Всего в Тверской области предоставляется 27 государственных услуг физическим и юридическим лицам по различным направлениям в рамках государственной поддержки АПК.

В первую очередь, это оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, элитного семеноводства, племенного животноводства, производства молока. Кроме того, это снижение нагрузки при привлечении кредитов и при страховании в сферах животноводства и растениеводства, субсидии на приобретение машиностроительной продукции и специализированного оборудования, помощь в строительстве и приобретении жилья, поддержка малых форм хозяйствования и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области